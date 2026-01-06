Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Mersin'de yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, konuşmalarında "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş
'ın tutukluluğu sürüyor.

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu.


Duruşması görüldü


Demirtaş'ın bu kez farklı bir suçtan mahkemesi görüldü.


Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.


Cezalandırılması talep edildi


Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yineledi.


Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.


Sanık avukatı Özgür Özbek ise Demirtaş hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası kararının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu ve söz konusu davayla birleştirilmesinin beklendiğini söyledi.


Hakim, esasa ilişkin savunma hazırlayabilmeleri için ek süre isteyen Özbek'in talebini reddetti.

Özbek, bunun üzerine savunma yapma haklarının ellerinden alındığını öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.




