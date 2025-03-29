Selim İmamoğlu: Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok

Biz bu ülkenin bel kemiğiyiz. Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok.

“Yok” dediğim tüm bu unsurların temsilcilerinden önemli bir parçası, bu haklı mücadelede ya göz altındalar ya da tutuklular. Aralarından bazıları benim de okul ve sıra arkadaşlarım. Aynı acıyı ben de paylaşıyorum. Bu sebeple tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: “Biz bu yolun yolcusu ve bu ülkenin kaderi ve geleceğiyiz, sonuna kadar hakkımızı aramak için mücadele etmeye devam edeceğiz.