Selim İmamoğlu: Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu tutuklanan protestoculara sosyal medyadan destek çıktı. İmamoğlu "Biz bu ülkenin bel kemiğiyiz. Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına ilişkin, provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik oluşturan ve sokakları birbirine katan protestoculara yönelik operasyonlar sürüyor.
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu tüm bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:
"19 Mart ve sonrasında hiç geri adım atmadan inandığı demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelesini veren ve tepkisinden hiç vazgeçmeyen sevgili genç ve üniversiteli arkadaşlarım, ben de bir İstanbul Teknik Üniversiteli olarak şunu söylemek istiyorum ki, bu yolun kıymetini ve zorluğunu en iyi biz biliriz. Tüm eğitim-öğretim hayatımız boyunca bizi yalnız bırakmayan gelecek kaygısını gidermek için bireysel olarak verdiğimiz mücadele, artık birliğe dönüşmüştür. Bu işin altından ya beraber kalkacağız ya beraber kalkacağız. Sözü dinlenecek olan ve sesi duyulması gereken aslen bizleriz.
Özgürlük ve demokrasi için mücadele veren tüm genç arkadaşlarım SERBEST BIRAKILMALIDIR!"