Selin getirdiği 200 bin TL’lik cihazı polise teslim etti.

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan sel felaketi ile yıkılan ağaçlar ve kopan tomruklar sahilleri kapladı. Sahil kenarına vuran tomruklar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılarak güvenli bölgelere diziliyor.

HALK KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Sahili tomruk istilasından kurtarmak için yapılan çalışmalara yöre halkı da destek veriyor. Sarıkum köyü sahilini temizleme çalışmalarına katılan Suat Kümeç tomruklar arasında yeşil bir kutu fark etti. Kutuyu alıp denizden çıkaran Kümeç yaptığı ilk incelemelerde kutunun içinde bulunan cihazın ne olduğunu anlayamadı. Bunun üzerine elektronik eşyalar konusunda iyi olduğunu düşündüğü bir arkadaşını arayarak cihazın resmini attı.

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200 BİN TL DEĞERİNDE

Kümeç yaptığı araştırmalar sonucunda cihazın, 200 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen fiber optik füzyon cihazı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kümeç durumu polis ekiplerine bildirerek cihazı polis merkezi amirliğine getirerek teslim etti.

TOMRUKLARIN ARASINDA BULDUM

Konuyla ilgili Suat Kümeç yaptığı açıklamada, "Ben selle birlikte denize dökülen tomrukları toplama konusunda Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yardımcı oluyorum. Tomrukları toplarken bir kitli sandık buldum. Sandığı açtığımda içinde kameraya benzeyen bir cihaz vardı ne olduğunu anlayamadım bir kenara koydum. Sonra araştırdım 200 bin TL civarında fiber optik füzyon cihazı olduğunu öğrendim. Bunu sahibine ulaştırmak istedim. İnşallah sahibi bulunur" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Sinop'un Ayancık ilçesi 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşadı. Bugün itibarıyla 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiye de ulaşılamıyor. Ayancık Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen afette köprüler yıkıldı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Akarsuyun hemen yanı başında bulunan sanayi sitesinde ise yıkım büyük oldu. İş yerleri yıkıldı, ayakta kalanlar ise moloz yığınına döndü. Sanayi esnafı, tomrukların köprüyü tıkamasıyla birlikte sel sularının sanayinin içine dolduğunu ifade etti. Sel gecesini anlatan Cihan Kaya, Evimiz yüksekte olduğu için evimizden burayı görebiliyorduk. Gün boyu yağmur yağdı. Gece 03.30 gibi yağmur durdu. Babamla dükkan geldik. Dükkanlarda su yoktu. Çay 2 kademe, birinci kademeye kadar doluydu. Yağmur da durmuştu, artık bittiğini düşündük. Güvenlik güçleri köprüleri kapatmıştı. Daha sonra biz eve gittik. O gece sabaha kadar ayaktaydık. Evden izledik. Gelen tomruklar burayı tıkayınca su komple sanayiye aktı. Biz oradan sadece seyretmek zorunda kaldık. Dükkanda belki bin teneke yağ vardı. Çamurun içinden bulduklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz dedi. Ayancık ömründe böyle afet görmedi<br> <br> Olayı anlatan Himmet Şen, Biz o gece dışarı çıktığımızda burası tomruklarla tıkanmıştı. Bir sürü tomruk vardı. Köprü tıkandı. Su sanayi tarafına dönünce su baskınları oluştu. Tomruklar buradaki köprülerin aşağısında geçti ama çayın aşağısındaki köprüleri götürdü. Zarar çok büyük. Bütün binalar şehrin içi de dahil su dolu. Ayancık ömründe böyle bir afet görmedi. Çok fazla araba gitti diye konuştu. Devlet Su İşleri (DSİ) Ayancık ilçesinde 65 personel, 42 araç ve iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor. Sanayinin yanı başında bulunan köprü ise yaya ulaşımına açıldı. Sanayi esnafı o geceyi anlattı: Dükkanlarımızın gidişini izledik Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan sanayi sitesinde sel sularının etkisiyle birçok dükkan yıkıldı. Sanayi esnafı ise selden geri kalan malzemelerini toplamaya çalışıyor.



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