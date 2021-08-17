Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.
Sahiller tomrukla kaplandı
Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.
Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor. Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.