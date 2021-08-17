Gündem Karadenizde tomruk adacıkları oluştu
SİNOP

Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu

Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz’de adacıklar oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Selin vurduğu Türkeli açıklarında tomruk adacıkları oluştu
Binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı.

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.

Sahiller tomruklarla kaplandı.
Sahiller tomruklarla kaplandı.

Sahiller tomrukla kaplandı

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

Title
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçların Kastamonu’nun Abana ilçesinden Türkeli Limanına sevkiyatını gerçekleştirdi.
Title
Kastamonu’nun Abana sahilinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi.
Title
Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop’un Türkeli ilçesine yardım için gelen Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli’ye indirildi.
Title
Yarın da 11 iş makinesinin askeri gemi ile sevkiyatı gerçekleşecek.
Title
Donanma Türkeli’ye çıkarma yaptı
Title
Donanma Türkeli’ye çıkarma yaptı
Donanma Türkeli’ye çıkarma yaptı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, köprülerin yıkılması sonucu karayolu ile bağlantısı kopan ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi ile iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi.
İHA
Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi.

Tomruk adacıkları oluştu

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.
Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.

Sel felaketinin boyutu helikopterden daha net göründü
FOTOĞRAF 9
Title
Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak birçok il ve ilçede sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Sel nedeniyle onlarca insan hayatını kaybederken Ayancık, Türkeli ve Bozkurt’ta hayat durma noktasına geldi.
Title
Ayancık-Türkeli karayolunda birçok noktada göçme ve yol altındaki toprağın kaydığı gözlemlendi.
Title
Ayrıca Ayancık’tan Bartın’a kadar olan sahil kesiminin rengi de yaşanan sel felaketinden dolayı kahverengine döndüğü görüldü. Bu illerin sahil kısımları ile deniz arasında dev tomruklar da birikirken, birçok beton kalıntısı ve araba hurdaları da sel sularıyla birlikte denize döküldü.
Title
Resmi açıklamalara göre en çok can kaybının yaşandığı Bozkurt ilçesinin merkezinde birçok bina yıkımı gözlerden kaçmadı. Ayrıca sanayi ve diğer iş yerleri de sel sularına dayanamayarak yok olma aşamasına geldiği görüldü.
Title
Felaketin yaşandığı Sinop ve Kastamonu illerinde selin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen hala karayolu ulaşımının olmadığı yerlerden helikopterler ile insanlar tahliye edilirken, ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ise havadan yardım malzemeleri ve erzak taşınmaya devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Sel felaketinin boyutu helikopterden daha net göründü
Batı Karadeniz'de selin yuttuğu Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerindeki felaketin boyutu helikopterden daha net bir şekilde görüldü.

Kastamonu'da selden etkilenen köylerin tamamına enerji verildi
GÜNDEM
Kastamonu'da selden etkilenen köylerin tamamına enerji verildi
Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.