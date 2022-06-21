Semaver şeklinde minaresiyle tepki çeken caminin dernek başkanı konuştu: İçeride semaver yakılabilecek bir ortam var

Giresun'un Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Cami, 2012 yılında ibadete açıldı. Doğal taşlarla inşa edilen caminin minaresinin her iki yanına kulp ve musluk takılarak 'semaver'e benzetildi.

Kesme taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlanan 'semaver' kısmı, 5 kişinin içerisinde oturabileceği şekilde tasarlandı. 'Semaver' şeklindeki minare, sosyal medyada büyük tepki topladı.

OYNAT 01:00 Semaver şeklinde minaresiyle Yeşil Cami görenleri şaşırtıyor Giresun'un Eynesil ilçesinde Yeşil Camii'nin minaresi, 'semaver' şeklinde inşa edildi. Kesme taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlanan 'semaver' kısmı, 5 kişinin içerisinde oturabileceği tarzda tasarlandı.



Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, 'Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz' dedi.



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'ELEŞTİRİLERDEN KORKMUYORUZ'

Sosyal medyada tepki toplayan tasarıma ilişkin, 'pes' dedirten bir açıklama da Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu'ndan geldi. Tasarımın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirten Tufanoğlu, "4,5 yıl uzun süre ama güzel işler kolay çıkmaz. Semaverin içinde 5 kişilik arkadaş grubunun oturup sohbet edebileceği, semaver yakabileceği bir ortam var. Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" diye konuştu.

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