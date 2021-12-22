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ANKARA GİRESUN

Şenlikoğlu dal-çık ve çöp sahası tahkimat projesi için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
Şenlikoğlu dal-çık ve çöp sahası tahkimat projesi için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Şenlikoğlu dal-çık ve çöp sahası tahkimat projesi için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şenlikoğlu, Bakan Karaismailoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Şenlikoğlu, görüşmede trafik akışını rahatlatmak için sahil karayoluna yapılması planlanan dal-çık projesi ile Aksu çöp sahasına yapılması planlanan 42. ve 47. Alay Parkının tahkimat projesinin hızlandırılmasının kendilerini memnun edeceğini anlattı. Bakan Karaismailoğlu ise her iki projeyi yakından takip ettiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: ‘’Dal-çık projemiz ve çöp sahası tahkimat projemiz başta olmak üzere Giresun’un ileriye dönük tüm ulaşım sorunlarını ve çözüm taleplerimizi Sayın Bakanımıza bir kez daha aktardık. İlgi ve alakalarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Tüm enerjimizi Giresun’umuz için harcayıp projelerimizi planladığımız programlara göre gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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