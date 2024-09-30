Serhat Akın'ı 250 bin TL karşılığında vurmuşlar: Beş şüpheli tutuklandı

Beykoz Kavacık'ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı.

Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan Ozan D, motosikleti kullanan Osman M, otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G. ile olaya karışan Muhammet A. ve İriş T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Olayda kullanılan motosikletin plakalarının çalıntı olduğu belirlenirken, olayda kullanılan 1 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

Kendilerine 250 bin TL para verildiğini söyledi

Alınan tanık beyanlarına göre, olaydan sonra Ozan D. ve arkadaşlarının bir adreste buluşarak konuştukları, Ozan D.'nin bu işi yapmaları için Hasan Ş. tarafından kendilerine 250 bin TL para verildiğini söylediği belirlendi. Yunus G. isimli şahsın olaydan sonra şüpheli şahıslara parayı elden verdiği belirlendi.









Talimatı veren şahsın 10 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; Hasan Ş. isimli şahsın 'kasten öldürme', 'yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı suç kaydı ve 4 aranması olduğu öğrenildi. Şüpheli Ozan D. hakkında oto hırsızlığı, Osman M. hakkında kasten yaralama, Muhammet A.'nın yaralama ve benzeri suçlardan 7 ayrı suç kaydı, Eyüp Ü.'nün benzer suçlardan 3, İriş T.'nin 3 ayrı ve Yunus G.'nin 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Talimat Gürcistan'dan

Ayrıca şüpheli Hasan Ş. isimli şahsın Büyükçekmece ilçesinde, Uğur Can D. isimli şahsın öldürülmesi olayının da firari şüphelisi olduğu, yasa dışı yollardan Gürcistan ülkesine gittiği tespit edildi.

Beş şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, şüpheli M.A'nın da yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.











