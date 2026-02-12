Sertçelik’ten telefon iddiası

Soruşturmaya dayanak yapılan ve husumetli olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatı Recep Öksüz’ün bürosuna bırakıldığı öne sürülen kendisine ait telefona dikkat çekti. Bu telefonda ele geçirilen Whatsapp uygulamasının teknik ekipmanlar kullanılarak sahte şekilde oluşturulduğunu anlatan Sertçelik, soruşturmaya dayanak yapılan bu telefondaki yazışmaların da sahte olduğunu ve araştırılmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında el konulan telefonun Android olduğunu, hayatı boyunca İPhone telefon kullandığını anlatan Sertçelik, “Türkiye'den ayrıldıktan sonra Avukat Cengiz Haliç ile iletişim kurmadım. Gerek benim gerekse kendisinin Türkiye'de olmadığı tarihlerde aramızda yapıldığı iddia olunan yazışmalar gerçek değildir” diye konuştu. Sertçelik, “Etkin pişmanlıktan faydalanmam adına dosyada bulunan WhatsApp mesajları ve avukat ofisinin önüne bırakılan telefon benim tarafımdan gönderildiği bağlamında kabul edersem etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırsam bu durumun benim çıkarıma olacağı savcı bey tarafından uzun süre anlatıldı. Sözlü görüşme talebinin ilk olarak benim tarafımdan mı yapıldığı, yoksa savcılık tarafından mı yapıldığının şu an için hatırlayamıyorum. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden kesinlikle faydalanmak istemiyorum. Çünkü bu mesajların sahtelikleri ortaya çıktığı zaman hakkımdaki suçlamaların düşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Manipüle edilen telefonun üzerinde Mustafa Öztaş’ın parmak izlerinin bulunduğunu hatırlatan Sertçelik, tespit edilecek diğer şüphelilerden de şikayetçi olduğunu söyledi.