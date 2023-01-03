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MARDİN

Servis aracı şarampole yuvarlandı: Kazada 6 kişi hayatını kaybetti

2023 yılının ilk üzücü haberi Mardin'den geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak Midyat-Ömerli karayolunda şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Servis aracı şarampole yuvarlandı: Kazada 6 kişi hayatını kaybetti
​Mardin'nin Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole uçmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mardin'nin Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole uçmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 47 AT 479 minibüs, Midyat-Ömerli karayolunda şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi, F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) yaralandı. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin kamu görevlisi olduğunu açıkladı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayın soruşturulması için iki savcı görevlendirildi. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz da, devlet hastanesinde, yaralıları ziyaret etti.

Tahkikat Başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bozdağ şu ifadelere yer verdi: “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’mız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır.”

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