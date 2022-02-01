CHP'li belediye başkanından işçiye akla ziyan nasihatler: Çocuk yapmayın, az yiyin, yürüyün

CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ücreti veremeyeceğini söyleyerek işçilerine akla ziyan nasihatlerde bulundu.

'AYIN SONUNU GETİRMEYİ ÖĞRENİN'

Akif Kemal Akay, "Çocuk yapmayın ya da bakabileceğiniz kadar az çocuk yapın, az yemek yiyin, taşıt kullanmak yerine yürüyüş yapın. Bu sağlığınız için de önemli. Aldığınız parayla ayın sonunu getirmeyi öğrenin" dedi.

Çukurova Metropol Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamu zararı ve usulsüzlüklerin yaşandığı belirtilen Seyhan Belediyesi'nde başkan zam bekleyen personeline tepki çeken ifadeler kullandı.

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REKLAMA 10 MİLYON LİRA

Belediyenin sadece açık ihalelerde reklama 4,5 milyon lira bütçe ayırdığı; 21/F ve 21/B ile yapılan harcamalarla, bu bütçenin 10 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Belediyede çalışan işçiler de reklama ayrılan bütçenin kendilerine zam olarak ödenmesini talep etti.

'İŞÇİNİN HAKKINI VERİN'

Belediyenin hiçbir hizmetini görmediğini belirten Seyhan halkı da, "Hizmete harcamıyorlar bari işçinin hakkını ödesinler" diye tepki gösterdi.

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