SGK'lar yarın da açık olacak: EYT'liler uzun kuyruklar oluşturmuştu

SGK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. " denildi.

EYT MÜJDESİ SEVİNDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası vatandaşlar dün sabahın erken saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Dilekçeler kabul ediliyor ancak işlemler yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra başlatılacak.