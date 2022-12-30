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ANKARA

SGK'lar yarın da açık olacak: EYT'liler uzun kuyruklar oluşturmuştu

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, borçlanma başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı SGK merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacak.

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Haber Merkezi Diğer
SGKlar yarın da açık olacak: EYTliler uzun kuyruklar oluşturmuştu
EYT müjdesi sonrası SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. " denildi.

EYT MÜJDESİ SEVİNDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası vatandaşlar dün sabahın erken saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Dilekçeler kabul ediliyor ancak işlemler yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra başlatılacak.

Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYTde yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.
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Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.
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Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.
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Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum.
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O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın.
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Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.
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Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız.
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Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.
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Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini dün akşam duyurdu. Uzun süredir Türkiye gündemini oluşturan konulardan biri olan EYT, nihayete kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamaları büyük sevince neden oldu. EYT düzenlemesi sonrası İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile görüntülendi.


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