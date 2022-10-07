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Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darp edip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Haber Merkezi DHA
Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygunun cezası belli oldu
Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darp edip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun (28), 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Sema Esen, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı.


"EV BENİM ÜZERİME KAYITLI"

Ankara 17´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Sema Esen´in yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Uygun, savunmasında, "Ben eve gittiğimde Aleyna´nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. O canlı yayında ben de vardım. Aleyna´nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum; ama ev benim üzerine kayıtlı. Bunu ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Uygun´a takdir indirimi uygulanmazken, hükmün açıklanması da geri bırakılmadı. Diğer sanık Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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