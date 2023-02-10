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Şiddeti 11’e yakındı

AFAD Başkanlığında bir araya gelen uzmanlar, meydana gelen depremin farklı boyutlarını ele alarak, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan, “7.7 büyüklükteki Pazarcık depreminin şiddet değeri 10 ile 11 arasında. 12 değeri total yıkımdır” dedi.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD Başkanlığında bir araya gelen uzmanlar, meydana gelen depremin farklı boyutlarını ele alarak, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan, “7.7 büyüklükteki Pazarcık depreminin şiddet değeri 10 ile 11 arasında. 12 değeri total yıkımdır” dedi. ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik de yıkımın çok geniş olduğunu kaydetti. Eberik, “Bu da depremin etkisinin farklı titreşim özelliklerine sahip yapıların hepsini birden etkilediğini ve daha geniş frekansa sahip olduğunu göstermekte” dedi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#AFAD
#Ayşegül Askan Gündoğan
1 saat önce
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Şiddeti 11’e yakındı
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