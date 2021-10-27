Siirt fıstığı dünyanın en iyi lezzetleri arasına girdi

Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) her yıl dünya çapında tüketicilere sunulan gıda ve içecek ürünlerinin tat performansını değerlendiriyor.

Siirt’in marka ürünü ve eşsiz lezzetiyle Türkiye’de en çok tercih edilen Siirt Fıstığı, yılda bir defa Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen dünyanın en iyi Şef ve gurmelerinin katıldığı Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 100 üzerinden 92,4 puanla üç yıldızın tamamını alarak, dünyanın en lezzetli fıstıkları arasında yerini aldı.

Değerlendirme, Belçika merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü’nce Brüksel’de düzenlenen etkinlikte gerçekleştirildi. Tat etkinliğine Avrupa’daki 20 ülkeden, aralarında Michelin Yıldızlı şef ve gurmelerinin katılarak, binlerce ürünü test etti. Değerlendirmede, Siirt Fıstığı Avrupalı usta damaklar tarafından Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü’ne laik görüldü.

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İki yeni markamız olan Anadolce ve Doluharman By Anodolce yurt içi ve yurtdışı zincir mağazalarda özel tasarımlı ambalajlarıyla raflardaki yerini alacak.

Siirt Fıstığının uluslararası ödül kazanması kentin yurtiçi ve yurt dışında tanıtımı açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, Siirt Fıstığının kalitesi dünya çapında alınan bu ödülle bir kez daha tescillendi.

SİİRT FISTIĞI:

Tadı ve görünümüyle oldukça aranan Siirt Fıstığı, düşük kalorisi, kolesterol düşürücü ve zayıflatıcı özellikleri ile benzerlerinden ayrılır.

Sıhhatli bir yaşam sürmek isteyen, faydalı ve sağlıklı yağları düşük yağ oranı ile tüketmek isteyen her birey, Siirt fıstığını tüketebilir. Böylelikle tüketici hem tat olarak keyif alırken hem de sağlıklı yaşamı için de önemli bir besini bünyesine katmış olur.

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Siirt Fıstığının Faydaları;

✔️ Ruhsal ve Fiziksel açıdan insana enerji verir.

✔️ Yüksek protein ve düşük yağ oranı sayesinde kilo aldırmaz.

✔️ E, B ve C vitaminleri yönünden oldukça zengindir.

✔️ Kandaki yağ kolesterolünü önemli oranda korur.

✔️ Kemik ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur.