Şikayeti geri çek tehdidi

37 ilde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu’nda 39 organize suç örgütü çökertildi. Aralarında örgüt elebaşlarının da içinde olduğu 257 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti yaptığı polis raporlarına yansıyan Baybaşin ailesinin son baronlarından Nedim Baybaşin’in de yer aldığı öğrenildi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda Nedim Baybaşin ve adamlarının Büyükçekmece’de bir otelde Osman G. ve yabancı uyruklu Begli A.’nın silahla vurulduğu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Baybaşin ve adamlarının şikayetlerini geri çekmesi İçin Osman G. ve Begli A.’yı tehdit ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda otelde meydana gelen olayın asıl sebebinin otel sahiplerine ait piyasa değeri

42 milyon TL olan arsanın haciz yoluyla yapılacak olan satış ihalesine arsa sahiplerinin katılmasını engellemek olduğu da ortaya çıkarıldı.

TEMASA GEÇTİLER

Soru işaretlerini gidermek için derinlemesine çalışma yapan ekipler, otel sahibinin kardeşi olan Refik G.’nin borcundan dolayı haciz geldiğini ve ailenin ortak arsası olan taşınmazın hacizli olarak satışa çıktığını belirledi. Refik G.’nin de otel sahibi olan abisi Osman G.’nin arazi ihalesine girmesini engellemek için Baybaşin suç örgütüyle temasa geçtiği iddia edildi. 2 Ağustos günü otelde yapılan saldırıda Osman G yaralandı. Saldırının Refik G.’nin azmettirmesi sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Nedim Baybaşin liderliğinde silahla kasten yaralama, tehdit ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen 8 suç örgütü üyesi ile Refik G.’nin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Nedim Baybaşin ve Refik G. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.







