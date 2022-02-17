Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Giresun’da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilmişti.
- Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara’dan Giresun’a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.
10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.