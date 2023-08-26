Sincar’a operasyon kapıda

PKK elebaşlarının da bulunduğu Sincar Dağı’ndaki kampta bulunan teröristleri panik sardı. Türkiye’nin baskıları, MİT ve TSK’nın operasyonlarından sonra hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sincar’daki PKK varlığı için düğmeye bastı.

IRAK MÜDAHALE EDECEK

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etmesinin adından, bölgede PKK’ya yönelik hareketlilik arttı. PKK’nın sözde basın komitesi kontrolünde olan NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi tarafından bir rapor hazırlandı. Bu rapora ulaşan istihbarat birimleri, PKK’nın yaşadığı korkuyu deşifre etti. Raporda, Irak hükümeti ve Barzani yönetiminin PKK’ya karşı bir dizi önlem aldığı, Irak’ın kuzeyindeki bazı bölgelere IKBY tarafından kameralar yerleştirildiği belirtildi.

SURİYE BAĞINA NEŞTER

Raporda, IKBY’nin Suriye-Sincar hattını kontrol altına almak için düzenlemeler yapacağı bilgileri de yer alıyor. Sincar’a yapılacak müdahaleyle terör örgütünün Kuzey Irak-Sincar bağlantısı kopacak. Bu durumun ilerleyen süreçte Türkiye’nin Sincar’a yönelik olası bir operasyona hazırlık olacağı belirtiliyor.







