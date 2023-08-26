|
Gündem

Sincar’a operasyon kapıda

PKK Irak’ta güvende değil. Türkiye’nin baskıları sonucu hem Merkezi Hükümet hem de IKBY, Sincar’daki PKK varlığı için düğmeye bastı. Irak, Türkiye’nin desteğiyle Sincar’a müşterek bir operasyon hazırlığı içinde. Olası müdahaleyle Kuzey Irak-Sincar bağlantısı kopacak.

Şahin Şen
04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

PKK elebaşlarının da bulunduğu Sincar Dağı’ndaki kampta bulunan teröristleri panik sardı. Türkiye’nin baskıları, MİT ve TSK’nın operasyonlarından sonra hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sincar’daki PKK varlığı için düğmeye bastı.

IRAK MÜDAHALE EDECEK

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etmesinin adından, bölgede PKK’ya yönelik hareketlilik arttı. PKK’nın sözde basın komitesi kontrolünde olan NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi tarafından bir rapor hazırlandı. Bu rapora ulaşan istihbarat birimleri, PKK’nın yaşadığı korkuyu deşifre etti. Raporda, Irak hükümeti ve Barzani yönetiminin PKK’ya karşı bir dizi önlem aldığı, Irak’ın kuzeyindeki bazı bölgelere IKBY tarafından kameralar yerleştirildiği belirtildi.

SURİYE BAĞINA NEŞTER

Raporda, IKBY’nin Suriye-Sincar hattını kontrol altına almak için düzenlemeler yapacağı bilgileri de yer alıyor. Sincar’a yapılacak müdahaleyle terör örgütünün Kuzey Irak-Sincar bağlantısı kopacak. Bu durumun ilerleyen süreçte Türkiye’nin Sincar’a yönelik olası bir operasyona hazırlık olacağı belirtiliyor.



#Operasyon
#Sincar
#PKK
#MİT
#TSK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konyaspor Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı