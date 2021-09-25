Gündem Sınır güvenliği için öncü zirve
ANKARA

Sınır güvenliği için öncü zirve

Askeri radar ve sınır güvenlik sistemlerinde yerlilik yüzde 25’lerden yüzde 75’lere çıkarıldı. Yerlilik oranının yüzde 100’e ulaşması hedeflenen sektör, göç endişesinin arttığı önümüzdeki süreçte yerli ürünleri ihraç etmeye hazırlanıyor. MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesi 5-6 Ekim tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Sınır güvenliği için öncü zirve
MÜSİAD Ankara yönetimi, muhabirimiz Kıymet Sezer’e, yapılacak zirve hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, düzenledikleri zirvenin tek hedefinin yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu anlattı. Düzensiz göç, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi konuların zirve kapsamındaki konferansta öncelikli başlıkları oluşturacağını ifade eden Yılmaz, “Zirvede yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz sınır güvenliği çözümlerini konuklarımıza tanıtacağız” diye konuştu.

KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

MÜSİAD Başkan Yardımcısı Ömer Bulut “Arap Baharı sürecinde, burada bizim ihtiyacımız olan sınır güvenliğinde, hatırlarsınız ürünleri biz alamadık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” dedi. MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı Fatih Bilal Yülek ise geçen yıl 22 ülkeden heyetlerin ağırlandığı zirveye yoğun yabancı ilgisi olduğunu, 100’e yakın şirketin katılmasının beklendiğini kaydetti. İki gün sürecek zirvede yeni projelerin de ilk tanıtımı yapılacak.

MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu
EKONOMİ
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu
Abone Ol Google News
Süper Ligin yeni lideri

Süper Lig'in yeni lideri

Beşiktaş'ı yenen Altay, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Bu Kurmay Başkanı gitmeli

Kritik projeleri yabancılara pazarlayan casusluk çetesi generalleri fişleyip hedefe koymuş.

Ankara Valiliği'nden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.