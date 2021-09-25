Sınır güvenliği için öncü zirve

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, düzenledikleri zirvenin tek hedefinin yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu anlattı. Düzensiz göç, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi konuların zirve kapsamındaki konferansta öncelikli başlıkları oluşturacağını ifade eden Yılmaz, “Zirvede yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz sınır güvenliği çözümlerini konuklarımıza tanıtacağız” diye konuştu.

KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

MÜSİAD Başkan Yardımcısı Ömer Bulut “Arap Baharı sürecinde, burada bizim ihtiyacımız olan sınır güvenliğinde, hatırlarsınız ürünleri biz alamadık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” dedi. MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı Fatih Bilal Yülek ise geçen yıl 22 ülkeden heyetlerin ağırlandığı zirveye yoğun yabancı ilgisi olduğunu, 100’e yakın şirketin katılmasının beklendiğini kaydetti. İki gün sürecek zirvede yeni projelerin de ilk tanıtımı yapılacak.

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