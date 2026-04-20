Sınır için karar Türkiye’de

Nur Banu Aras
04:0020/04/2026, Pazartesi
Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, ABD-İran geriliminden Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere, Türkiye ile normalleşme sürecinden Azerbaycan ile ilişkilere kadar birçok başlıkta değerlendirme yaptı. ABD ile İran arasında son dönemde görece azalan gerilime ilişkin konuşan Kostanyan, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bölgedeki ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesinin önemini vurgulayan Kostanyan, uzun vadeli barış için temkinli bir iyimserlik taşıdıklarını kaydetti.


ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAM

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Kostanyan, 33 yıl sonra kara sınırının açılması konusuna değindi. Ermenistan’ın bu sürece hazır olduğunu ifade eden Kostanyan, siyasi ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınırda gerekli altyapının oluşturulduğunu vurgulayan Kostanyan, “Ermenistan buna bugün, hatta dün bile hazırdı. Hem siyasi hem de teknik açıdan hazırız; sınırda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu noktada karar Türkiye tarafında” diye konuştu.


ZİYARET ÖNEMLİ BİR ADIMDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iletişim halinde olduğunu belirten Kostanyan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ziyaretin önemli bir adım olduğunu hatırlattı. Ermenistan- Azerbaycan ilişkilerine de değinen Kostanyan, iki ülke arasında barışın tesis edildiğini ve yeni dönemde ekonomik iş birliği ile ticaretin geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti. Kostanyan, sınır belirleme gibi teknik süreçlerin ise doğal akışı içinde ilerlediğini sözlerine ekledi.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

AÖL sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? MEB 2. dönem Açık lise sınav sonucuna nereden bakılır?