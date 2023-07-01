Sınırı koşarak geçecekti

Barış Boyun'un adamı Oğuz Halıcı yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Barış Boyun tarafından yönetilen organize suç örgütünün önemli isimlerinden Oğuz Halıcı’yı yakaladı Türkiye’nin birçok yerinde silahlı saldırı düzenleyen motosikletli tetikçilerin Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşılmıştı. İnterpol tarafından aranırken İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un ‘A takımındaki’ isimler tek tek yakalanıyor.
TIR DORSESİNDE SAKLANMIŞ
Örgütü yakından takip eden organize şube ekipleri örgüte yönelik 14 Nisan’da yaptığı operasyonda yakalanamayan Boyun’un tetikçisi Oğuz Halıcı’nın yurt dışına firar edeceği bilgisine ulaştı. Boyun suç örgütünün İstanbul’da işlediği bir çok suçun planlayıcısı ve tetikçisi olduğu öne sürülen Oğuz Halıcı’nın bir TIR dorsesine yapılan özel bölmede Artvin’e gittiği belirlendi. Durumu Gümrük Müdürlüğü ve Artvin Emniyet Müdürlüğü’yle paylaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
POLİS EKİPLERİ TAKİBE ALDI
27 Haziran günü Gürcistan sınırına doğru hareket eden tır takibe alındı. TIR’ın durdurulmasıyla birlikte saklandığı yerden çıkan Halıcı, sınırı koşarak geçmeye çalıştı. Kaçış başarılı olmayınca yakalanan Halıcı İstanbul’a getirilerek, mahkemeye sevk edildi.