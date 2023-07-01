Sınırı koşarak geçecekti

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Barış Boyun tarafından yönetilen organize suç örgütünün önemli isimlerinden Oğuz Halıcı’yı yakaladı Türkiye’nin birçok yerinde silahlı saldırı düzenleyen motosikletli tetikçilerin Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşılmıştı. İnterpol tarafından aranırken İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un ‘A takımındaki’ isimler tek tek yakalanıyor.

Örgütü yakından takip eden organize şube ekipleri örgüte yönelik 14 Nisan’da yaptığı operasyonda yakalanamayan Boyun’un tetikçisi Oğuz Halıcı’nın yurt dışına firar edeceği bilgisine ulaştı. Boyun suç örgütünün İstanbul’da işlediği bir çok suçun planlayıcısı ve tetikçisi olduğu öne sürülen Oğuz Halıcı’nın bir TIR dorsesine yapılan özel bölmede Artvin’e gittiği belirlendi. Durumu Gümrük Müdürlüğü ve Artvin Emniyet Müdürlüğü’yle paylaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.