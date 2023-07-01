|
Gündem

Sınırı koşarak geçecekti

Suç örgütü lideri Barış Boyun’un tetikçisi Oğuz Halıcı, PKK ve FETÖ’cülerin kullandığı yöntemle yurt dışına firar etmeye çalıştı. TIR dorsesindeki özel bir bölümle sınıra kadar gelen Halıcı, sınırı koşarak geçmeye çalıştı. Halıcı polisler tarafından yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Şahin Şen
04:00 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barış Boyun'un adamı Oğuz Halıcı yakalandı.

Barış Boyun'un adamı Oğuz Halıcı yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Barış Boyun tarafından yönetilen organize suç örgütünün önemli isimlerinden Oğuz Halıcı’yı yakaladı Türkiye’nin birçok yerinde silahlı saldırı düzenleyen motosikletli tetikçilerin Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşılmıştı. İnterpol tarafından aranırken İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un ‘A takımındaki’ isimler tek tek yakalanıyor.

Barış Boyun

TIR DORSESİNDE SAKLANMIŞ

Örgütü yakından takip eden organize şube ekipleri örgüte yönelik 14 Nisan’da yaptığı operasyonda yakalanamayan Boyun’un tetikçisi Oğuz Halıcı’nın yurt dışına firar edeceği bilgisine ulaştı. Boyun suç örgütünün İstanbul’da işlediği bir çok suçun planlayıcısı ve tetikçisi olduğu öne sürülen Oğuz Halıcı’nın bir TIR dorsesine yapılan özel bölmede Artvin’e gittiği belirlendi. Durumu Gümrük Müdürlüğü ve Artvin Emniyet Müdürlüğü’yle paylaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

POLİS EKİPLERİ TAKİBE ALDI

27 Haziran günü Gürcistan sınırına doğru hareket eden tır takibe alındı. TIR’ın durdurulmasıyla birlikte saklandığı yerden çıkan Halıcı, sınırı koşarak geçmeye çalıştı. Kaçış başarılı olmayınca yakalanan Halıcı İstanbul’a getirilerek, mahkemeye sevk edildi.




#İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
#FETÖ
#PKK
#Barış Boyun
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?