Sinop-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı

Sinop’un Ayancık ilçesi dün sabah yaşanan sel felaketiyle sarsıldı. Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düşen Ayancık’ta birçok yol, köprü, ev ve iş yeri selden zarar gördü. Kente ulaşımda felaketin saatlerinden itibaren güçlükler yaşandı.

İHA

Karayolu kapanınca helikopterler devreye girdi

Ayancık’a ulaşımı sağlayan yollar yaşanan heyelan ve göçüklerle kapandı. Kente müdahale de bu yüzden daha çok helikopterler üzerinden gerçekleşti. Ekipler kentin ulaşım problemini çözmek gün boyunca çaba gösterdi. Çalışmalar dün gece saatlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

FOTOĞRAF 31 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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İHA

Yolu açmak için tüm gece çalıştılar

Sinop-Ayancık karayolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler selin izlerini silmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda görev yapan işçiler ise ”Arkadaşlar gece uyumadılar. Vatandaşa hizmet için çalıştılar. Yol komple yukarıdan aşağıya gelen suyla uçtu. Burada menfezler vardı. Onlar tekrardan yerine konuldu. Tekrardan taş dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Gece sabaha kadar bu işlem sürdü” dedi.

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