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SİNOP

Yumurtlayan horoz şaşkınlık yarattı!

Sinop'ta Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan’ın yaklaşık 9 ay önce satın aldığı horoz 2 ay önce yumurtlamaya başladı. Arslan, yetkililerden olayın araştırılması için yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Sinop haber... Yumurtlayan horoz şaşkınlık yarattı!
Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz yetkililerinde dikkatini çekti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan’ın yaklaşık 9 ay önce ferikten aldığı horoz her sabah ötüşüyle Aslan’ı uyandırırken her gün yumurtlayarak da şaşkına çeviriyor.

2 ay önce horozun ötüşünün ardından yem vermek için kümese giden Hüseyin Aslan horozu folluğa yatmış olarak gördü. İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. O günden sonra horoz her gün yumurtlamaya başladı.

Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz yetkililerinde dikkatini çekti. Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu horozun sahibi Hüseyin Aslan’la görüştü. Aslan’ı evinde ziyaret eden Karakaş ve Tanrıkulu horozu ve yumurtasını da yakından gördü.

Daha önce horozunun yumurtlamasından ötürü şaşkın olduğunu ve yetkililerden bilgi istediğini dile getiren Aslan’a bu ziyaret ile inceleme yapılabilmesi için gerekli bilgi verildi. Hüseyin Aslan bunun üzerine bir dilekçe yazdı. Horozun incelenmesi için yazılan dilekçenin ilgili kurum ve uzmanlara iletileceği öğrenildi.

Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil takas etmek isteyen çıktı
FOTOĞRAF 11
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Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Kümesinde Denizli horozu ve tavuğu da yetiştiren Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu yaklaşık yarım dakika boyunca öttü.
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Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devrildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı.
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Denizli horozunun uzun süre ötmesiyle meşhur olduğunu ifade eden Gökbudak, Denizlili olduğum için küçük yaşlardan bu yana horozlara ilgi duyuyorum. Horozum Bahtiyar'ı yavruyken almıştım. Yetiştirdik besleyip büyüttük. Geçtiğimiz günlerde onu kümeste izliyordum. Uzunca öttükten sonra sallanmaya başladı. Daha sonra telefonumla görüntüsünü çekmeye başladım. İkinci kez uzun bir süre öttü. Sallandıktan sonra bayıldı. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyince çok ilgi gördü. Horozum fenomen haline geldi dedi.
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Horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum diye konuştu.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen bir tür olduğunu belirtti. Ünal, Denizli horozunun, şehrin simgesi haline geldiğini belirterek, Normal bir horoz 4-5 saniye öter. Denizli horozu, 15-20 saniye hatta daha uzun süre de ötebilir. Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında 'bayılma' adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur. Denizli ırkı horoz, dünyada sadece ilimizde yetiştirilen bir türdür. Pamukkale ile kentin simgesi durumundadır. Pamukkırı, Demirkırı, Al horoz ve Pekmezkefi gibi türleri mevcuttur. Denizli horozuna sahip olmak için diğer illerden de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısı oldukça fazladır dedi.
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Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil takas etmek isteyen çıktı
Denizli'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, sosyal medyada ilgi gördü. Fenomen haline gelen 'Bahtiyar' isimli horozun sahibi Okan Gökbudak (28), "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 Euro'ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu" dedi.


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