​Sinop Nükleer’e zemin etüdü

Deniz tabanının sağlamlığı ve deprem riskinin tespiti gibi konularda raporlar hazırlayan Hollandalı Fugro Synergy gemisi Sinop’a demir attı. Geminin Sinop Nükleer’in kurulacağı burun açıklarında zemin etüdü yapması beklenirken Sinop Limanı İşletme Müdürü Özkan Okan, Karadeniz’de sismik ve zemin etüt çalışması yapmak üzere geldiğini ve bir ay kalacağını söyledi. Büyük İstanbul Tüneli’nin zemin etüdü de yine Fugro Scout tarafından yapılmıştı.

DENİZ TABANINI TARAYACAK

Fugro, tüm dünyada denizlerde jeofizik, jeoteknik ve zemin etüdü araştırmaları yapan bir firma olarak tanınıyor. Deniz tabanını tarayarak, denizlerde kurulacak deniz altı ve deniz üstü yapılar için, deniz tabanının sağlamlığını, zeminin uygun olup olmadığını depremsellik dahil araştırıyor, elde ettiği verileri laboratuvarlarda ve bilgisayar yazılımları ile analiz etmek suretiyle müşterilerine zemin araştırma raporları düzenliyor. Sinop İnceburun mevkiine inşa edilmesi planlanan nükleer santrali için kazı çalışmalarının 2021 yılında başlatılması planlanırken geminin proje kapsamında zemin etüdü yapmak üzere bölgeye geldiği belirtiliyor. ÇED raporu onaylanan projede ilk kazma 2021’de vurulacak.

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