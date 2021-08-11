Gündem Sinopta sel suları evi böyle yıktı
SİNOP

Sinop'ta sel suları evi böyle yıktı

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenikonak köyünde bir evin sel ve heyelanın etkisiyle yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Sinop son dakika haber: Sinop’ta sel suları evi böyle yıktı
Bir evin yıkılma anı ise vatandaşlar tarafın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sinop'ta gece başlayan şiddetli yağış, Ayancık'ta derelerin taşmasına neden oldu. Ardından Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

Sinopta sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
OYNAT 00:27
Sinopta sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılma anı kamerada

Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.

Öte yandan, bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için helikopterle çalışmalar devam ediyor.

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Sinop'ta sel felaketi: Çatıya çıkıp beyaz örtü sallayarak yardım istedi
OYNAT 00:27
Sinop'ta sel felaketi: Çatıya çıkıp beyaz örtü sallayarak yardım istedi
Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve beraberinde yan binaların çatısına çıkan bazı vatandaşların da ellerinde beyaz örtü sallayarak kurtarılmayı beklediği anlar, anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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