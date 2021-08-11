Sinop'ta sel suları evi böyle yıktı

Sinop'ta gece başlayan şiddetli yağış, Ayancık'ta derelerin taşmasına neden oldu. Ardından Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı, kameraya yansıdı.
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Sinopta sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılma anı kamerada
Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.
Öte yandan, bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için helikopterle çalışmalar devam ediyor.
GÜNDEM
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş bir vatandaşımız kaybolmuştur
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Sinop'ta sel felaketi: Çatıya çıkıp beyaz örtü sallayarak yardım istedi
Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve beraberinde yan binaların çatısına çıkan bazı vatandaşların da ellerinde beyaz örtü sallayarak kurtarılmayı beklediği anlar, anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.