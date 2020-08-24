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Gündem Sinopta 57 yıl önce trafik kazasında ölen şoförün anlam dolu mezarı
SİNOP

Sinop'ta 57 yıl önce trafik kazasında ölen şoförün anlam dolu mezarı

Sinop’un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi, trafik kazalarına dikkat çekmek için öldüğü yere gömüldü.

Haber Merkezi İHA
Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından &quot;Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun&quot; yazıldı.
Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından "Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun" yazıldı.

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop'a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından

Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü.

İHA
Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından

Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından "Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun" yazıldı.

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