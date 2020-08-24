Sinop'ta 57 yıl önce trafik kazasında ölen şoförün anlam dolu mezarı

Ekonomi

Gram altın 460 lira seviyelerinde

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar yeni haftada yükselişe geçen altın fiyatları ile birlikte 'gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 24 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları...