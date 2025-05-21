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Sinop'ta 71.9 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi

Sinop'ta 71.9 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi

14:2321/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
IHA
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Sinop'ta 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Sinop'ta 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#Sinop
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#Metanfetamin
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