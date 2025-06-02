Sinop'ta acil serviste patlama: 1 hemşire yaralandı

"Türkeli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımız; hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."