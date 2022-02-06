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SİNOP

Sinop'ta barışma buluşmasında silahlı kavga: İki ölü altı yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, husumetli iki grubun barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, altı kişi de yaralandı. Kavga haberinin duyulmasıyla yaralıların tedaviye alındığı hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Sinopta barışma buluşmasında silahlı kavga: İki ölü altı yaralı
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bağcılar Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Husumetli olan iki grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda sekiz kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde de gerginlik

Kavga haberinin duyulmasıyla hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı. İlçede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi.

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