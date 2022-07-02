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SİNOP

Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu

Sinop’un İnceburun mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin, Kastamonu’nun Küre ilçesindeki kayıp kişi olmasından şüpheleniliyor.

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Haber Merkezi İHA
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Cesedin Kastamonu’nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı’ya (22) ait olmasından şüpheleniliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkiinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.

Cesedin Kastamonu’nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı’ya (22) ait olmasından şüpheleniliyor.

Geçen yıl yaşanan selde Kastamonu’daki kayıp cesetlerin Sinop’a sürüklenerek aynı bölgeden çıkması, ihtimalleri güçlendiriyor.

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Kastamonu'da sele kapılan orman işçisi genci arama çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 11
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İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar sürüyor.
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Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.
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Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.
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Arama çalışmalarını takip eden Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun yaklaşık 25 gündür bölgede olduğunu söyledi.
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Torununun İhsangazi'deki köylerine son olarak hacca gidecek anne babasını görmek için geldiğini belirten Bakırcı, \"Birkaç gün durduktan sonra döndü. 3-4 gündür de buradaydı.\" dedi.
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Arama çalışmasını sürdüren ekiplere teşekkür eden Bakırcı, \"Devletimizden, milletimizden, komşulardan, herkesten Allah razı olsun. Bütün devletimiz burada. Köprüden biraz geçmiş, elektrik direğine tutunur gibi olmuş. Daha sonra kaybolmuş. Muhtarın hanımı görmüş.\" diye konuştu.
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İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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