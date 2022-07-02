Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu

Arama çalışmasını sürdüren ekiplere teşekkür eden Bakırcı, \"Devletimizden, milletimizden, komşulardan, herkesten Allah razı olsun. Bütün devletimiz burada. Köprüden biraz geçmiş, elektrik direğine tutunur gibi olmuş. Daha sonra kaybolmuş. Muhtarın hanımı görmüş.\" diye konuştu.