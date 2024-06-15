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Sinop'ta denize giriş yasağı: Valilik yasaklı bölgeleri duyurdu

Sinop'ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

08:01 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."



#Sinop
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#yasak
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