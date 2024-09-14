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Sinop'ta feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı ölü ve yaralılar var

Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

09:56 - 14/09/2024 Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve 34 CDJ 509 plakalı araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza yapan aracın şoförü benim dedi: 2 sene ehliyetine el koydular

Bursa'da kazaya karışan alkollü arkadaşını kurtarmak için sürücü benim diyen gence ders niteliğinde ceza. Trafik polisi, kaza yapan sürücü ile yer değiştirdiğini anladığı gence "sen bize yaralamalı kazada kazaya karışan kişi benim diyen şahıssın, ama yalan söylüyorsun bu yüzden senin psikolojin yerinde değil araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek ehliyetine el koydu. Bursa'da yaşanan ilginç kaza dün gece saat 01:30 sularında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken, motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Kaportacılık yapan Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi. Polis ekipleri tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücü, 1.30 promil alkollü çıktı. Alkolü sürücüler görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek düğünüzde de böyle görüntü alacaklar mı diyerek espri yaptı.


#trafik kazası
#Sinop
#emniyet
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