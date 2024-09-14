Sinop'ta feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı ölü ve yaralılar var

Bursa'da kazaya karışan alkollü arkadaşını kurtarmak için sürücü benim diyen gence ders niteliğinde ceza. Trafik polisi, kaza yapan sürücü ile yer değiştirdiğini anladığı gence "sen bize yaralamalı kazada kazaya karışan kişi benim diyen şahıssın, ama yalan söylüyorsun bu yüzden senin psikolojin yerinde değil araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek ehliyetine el koydu. Bursa'da yaşanan ilginç kaza dün gece saat 01:30 sularında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken, motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Kaportacılık yapan Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi. Polis ekipleri tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücü, 1.30 promil alkollü çıktı. Alkolü sürücüler görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek düğünüzde de böyle görüntü alacaklar mı diyerek espri yaptı.