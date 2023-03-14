Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Yapılan operasyonda binanın zemininde yaklaşık 3 metrelik çukur kazıldığı ve zeminde tarihi eser arandığı anlaşıldı. İncelemelerde bina içinde 1 el dedektörü, çeşitli 12 adet kazı için kullanılan aletler, merdiven, küçük jeneratör ve seyyar lamba ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli B.K., B.S. ve Ç.S. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.