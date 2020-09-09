Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Alınan bilgiye göre, Kaymakam İsmail Pendik, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Pendik, tedavi altına alındı.

Kaymakam Pendik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Değerli hemşehrilerim;



Koronavirüs şüphesiyle yaptırmış olduğum test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.



Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Boyabat Devlet Hastanemizde tedavim devam ediyor. Dualarınızla, en kısa sürede sağlığıma kavuşacağım İnşallah.



Allah'a emanet olun.. pic.twitter.com/WXeMEnUVuR — Şefik Çakıcı (@sefikcakici57) September 9, 2020

BELEDİYE BAŞKANI DA POZİTİF

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakıcı, şüphe üzerine yapılan testinin pozitif çıktığını belirttiği paylaşımında, "Sağlık durumum çok şükür gayet iyi. Şu an hastanede tedavi sürecim devam ediyor. Dualarımız ile inşallah kısa sürede sağlığıma kavuşacağım." ifadelerine yer verdi.

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