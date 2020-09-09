Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sinopta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
SİNOP TÜRKİYE

Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sinop'ta, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik ile Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın yeni tip koronavrüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı koronavirüse yakalandı.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı koronavirüse yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam İsmail Pendik, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Pendik, tedavi altına alındı.

Kaymakam Pendik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA POZİTİF

  • Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakıcı, şüphe üzerine yapılan testinin pozitif çıktığını belirttiği paylaşımında, "Sağlık durumum çok şükür gayet iyi. Şu an hastanede tedavi sürecim devam ediyor. Dualarımız ile inşallah kısa sürede sağlığıma kavuşacağım." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

Virüsü yenen başhekim zorlu süreci anlattı: Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum
KORONAVİRÜS
Virüsü yenen başhekim zorlu süreci anlattı: Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum

Korona onları da vurdu: 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Korona onları da vurdu: 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.