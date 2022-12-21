Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren mürettebattan Mısır uyruklu Elberrawi Ossama, gazetecilere, yangın sırasında dümende kendisinin olduğunu söyledi.

Kendisine aşağı katlardaki odalardan telefon açılarak içeride duman olduğunun söylendiğini anlatan Ossama, şöyle devam etti:

"Şef o zaman aşağı indi. Olaya bakmaya gitti. Ben inmedim sadece şef indi. Şefin inmesinden bir dakika sonra bir patlama sesi geldi. Aşağından bağırma sesleri gelmeye başladı. Kapıyı açtım ben de baktım aşağıya, ne oluyor diye. Ben merdivenden inerken birisi çıktı karşıma yanıyordu hep. Kim olduğunu bilmiyordum üzeri yanıyordu. Geminin üzerine çıkışı ile denize atlayışı bir oldu. Sonradan geminin üzerine biz çıkınca kendi aramızda araştırdık, kaptanımız yoktu, kayıptı."

FOTOĞRAF 13 Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında hava koşulları nedeniyle demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın sırasında telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleriyle iskelede bekleyen bir balıkçı gemisi yanıt verdi. Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16’sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi. İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3’ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10’u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız” diye konuştu. Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, “Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sinop açıklarında yanan gemide dehşet anları: 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp Sinop'un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları ise sürüyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yangında dumandan etkilenen Herraz Emad ise patlama sırasında kamarasında yattığını belirtti.

Patlama sesiyle uyandığını dile getiren Emad, "Patlamanın şiddeti ile odada üzerime bazı şeyler düştü. Elektrikler kesildi, telefonun ışığını yakarak araştırmaya çıktım. Arkadaşlarımın yanına ulaştığımda herkes panik içinde, yaralılar vardı. Benim gibi yanmayan arkadaşlarla yaralanan diğer arkadaşlara bakmaya başladık. Yaralıları toparlayarak geminin ön tarafına çıktık. Sonra yardıma gelenler bizi oradan aldı." diye konuştu.