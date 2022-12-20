Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.
KAPTANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
- "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."