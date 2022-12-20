Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 kazançla 5.419,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.445,92 puana taşıdı.