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SİNOP

Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. 17 mürettebatın bulunduğu gemiden biri ağır, üçü hafif yaralı 13 kişi kurtarıldı. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada "Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi.

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Haber Merkezi AA İHA
Sinopta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor
Gemide çıkan yangında yaralananlar Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

KAPTANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  • "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: 13 personel yaralandı
OYNAT 00:50
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: 13 personel yaralandı
Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 13 personel yaralandı. Gemide toplam 17 personel olduğunun tahmin edildiğini belirten Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 'Yaralılar tekneler ile Sinop Limanı'na getiriliyor.' dedi.

Sinopta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor
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