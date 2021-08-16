Sel bölgesinde mahsur kalan tatilciler feribotla tahliye edildi

Sinop’un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı dedi.