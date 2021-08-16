Gündem Sel bölgesinde mahsur kalan tatilciler feribotla tahliye edildi
SİNOP

Sel bölgesinde mahsur kalan tatilciler feribotla tahliye edildi

Sel afetinin yaşandığı Sinop’a il dışından tatil amacıyla gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmeye başlandı. İlk etapta 47 araç Sinop’tan alınarak İnebolu Limanı’na getirildi.

Haber Merkezi İHA
Sinopta sel felaketi: Mahsur kalan tatilciler feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi.

Sinop’a tatil amaçlı gelen çok sayıda vatandaş, 11 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından Türkeli ve Ayancık ilçelerinde mağdur kaldı.

Sel afeti nedeniyle köprülerin yıkılması ve yollarda oluşan heyelan nedeniyle karayolunu kullanamayan çok sayıda vatandaş, feribotla alınarak İnebolu Limanı’na getirildi.

Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

Çatalzeytin ve Abana Limanları’nın da sel afetinde hasar görmesinden dolayı İnebolu Limanı’na getirilen vatandaşlar, buradan karayolu ile evlerine geri dönecek. Feribotla tahliye edilen araçlar arasında yurtdışından gelen misafirlerin de olduğu görüldü.

Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

Sel afetinden dolayı Sinop’ta mahsur kalan vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla bölgeye feribot sevk edildi. Sevk edilen feribotla ilk etapta 47 araç tahliye edildi.

Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

Mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla birlikte tahliye işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Mahsur kalan vatandaşlar, devlete minnet olduklarını kaydetti.

Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
FOTOĞRAF 6
Title
Sinop’a tatil amaçlı gelen çok sayıda vatandaş, 11 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından Türkeli ve Ayancık ilçelerinde mağdur kaldı.
Title
Sel afeti nedeniyle köprülerin yıkılması ve yollarda oluşan heyelan nedeniyle karayolunu kullanamayan çok sayıda vatandaş, feribotla alınarak İnebolu Limanı’na getirildi.
Title
Çatalzeytin ve Abana Limanları’nın da sel afetinde hasar görmesinden dolayı İnebolu Limanı’na getirilen vatandaşlar, buradan karayolu ile evlerine geri dönecek. Feribotla tahliye edilen araçlar arasında yurtdışından gelen misafirlerin de olduğu görüldü.
Title
Sel afetinden dolayı Sinop’ta mahsur kalan vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla bölgeye feribot sevk edildi. Sevk edilen feribotla ilk etapta 47 araç tahliye edildi. Mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla birlikte tahliye işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Mahsur kalan vatandaşlar, devlete minnet olduklarını kaydetti.
Title
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Title
Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi
Sel afetinin yaşandığı Sinop'a il dışından tatil amacıyla gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmeye başlandı. İlk etapta 47 araç Sinop'tan alınarak İnebolu Limanı'na getirildi.

Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor
FOTOĞRAF 6
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Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi. Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz’de birikmeye başladı.
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Biriken dev tomrukları Karadeniz’i adeta örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor. Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tomrukların arasından kimi zaman cesetler çıkıyor.
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Sinop’un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı dedi.
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Bir diğer vatandaş ise, Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var diye konuştu.
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Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
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Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor
Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü. Suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar adete denizi örtü gibi kapladı.


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