Gündem Sinopta sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgahlarda
SİNOP

Sinop'ta sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgahlarda

Sinop'ta, küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına izin verilmesiyle Karadeniz'de avlanan, sezonun ilk palamutları, tezgahlarda yerini aldı. Palamutların tanesi, 30 TL’den satılıyor.

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Haber Merkezi DHA
Sinopta sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgahlarda
Sinop'ta balık sezonu başladı.

1 Eylül’de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi balıkçıların hazırlıkları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre, boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı da yasaklı bulunuyor. Verilen izinle Sinop’ta sabah denize açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Palamutların tanesi, tezgahlarda 30 TL’den yer aldı.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Sadece olta avcılığı ile yakalıyorlar. Oltalar da bereketli oldu. Bol balıklar geldi. Fiyatlarımız şu an itibarıyla 30 TL ama ilerleyen günlerde nasıl olur, artık denizden gelecek balığın miktarına bağlı. Bol görünüyor. Çok bol görünüyor. Vatandaşımız bol yesin, diye uğraşıyoruz. İnşallah çok bol olur" dedi.

Müşterilerden Engin Erol da "3 tane aldım. Bence gayet fiyatı iyi şu an. Palamut daha da ucuzlar" diye konuştu.

Balık pulu gençleştiriyor
HAYAT
Balık pulu gençleştiriyor

Balon balığı avlayanlara ödenecek destekleme tutarları artırıldı
FOTOĞRAF 10
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Ekosistemde zararlı olarak görülen balon balığının azaltılmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayınlandı.
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Kararla birlikte balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira olan ödeme 12,5 liraya yükseltildi.
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Bazı türleri için de fiyat 2,5 lira oldu.
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Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer Balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
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SADECE KUYRUĞUNA ÖDEME VAR<br><br>Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılıyor.
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Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.
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Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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BALON BALIĞINI AVLARKEN ÖNLEMLER ALINMALI<br><br>Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.
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Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araçgereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.
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BALON BALIĞININ ZARARLARI<br><br>Balon balığının zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.
Balon balığı avlayanlara ödenecek destekleme tutarları artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile birlikte balon balığı avcılığının desteklenmesi sağlanacak. Karara göre, balon balığı avlayan balıkçılara adet başına 12,5 lira diğer türlerini avlayanlara da adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.
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