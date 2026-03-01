Yeni Şafak
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: İki zanlı tutuklandı

01:561/03/2026, Pazar
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı; operasyonda 573 gram uyuşturucu, silahlar ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 573 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, bir tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


