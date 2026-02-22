Yeni Şafak
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

20:4822/02/2026, Pazar
G: 23/02/2026, Pazartesi
IHA
Yapılan aramalarda 212,27 gram sıvı metamfetamin, 21,53 gram metamfetamin ve 59,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Malatya’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Malatya’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt Merkez Fatih Mahallesi’nde bir ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 212,27 gram sıvı metamfetamin, 21,53 gram metamfetamin ve 59,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Malatya
#uyuşturucu
#operasyon
