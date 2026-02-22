Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. (46) ile S.Ç. (42) gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.