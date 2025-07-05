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Sinop'ta yamaç paraşütü etkinliği

Sinop'ta yamaç paraşütü etkinliği

22:055/07/2025, Cumartesi
IHA
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Kulüp tarafından verilen yamaç paraşütü kurslarını başarıyla tamamlayan sporcular da uçuşlara katıldı.
Kulüp tarafından verilen yamaç paraşütü kurslarını başarıyla tamamlayan sporcular da uçuşlara katıldı.

Sinoplu yamaç paraşütçüleri, Sinop Yarımadası semalarında gerçekleştirdikleri uçuşlarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sinop Sportif Havacılık Spor Kulübü üyeleri, Sinop Yarımadası semalarında gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü uçuşlarıyla gökyüzünü renklendirdi. Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen paraşüt sporcuları, yaptıkları akrobatik hareketlerle dikkat çekerken, sahil kenarında toplanan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Kulüp tarafından verilen yamaç paraşütü kurslarını başarıyla tamamlayan sporcular da uçuşlara katıldı. Kumkapı bölgesinde gerçekleşen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları Emre Demirkol, Serbülent Gündoğdu ve kulüp başkanı Nuri Şişman gökyüzünde süzüldü.

Etkinlik boyunca gökyüzünde süzülen paraşütçülerin gösterisi vatandaşlardan büyük alkış alırken, o anlar saniye saniye görüntülendi. Kulüp yetkilileri, yaz boyunca uygun hava koşullarında uçuşların devam edeceğini belirtti.


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