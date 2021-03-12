Gündem Sinopta yaşayan 19 yaşındaki Aziz 193 kiloya ulaştı Fenerbahçe forması ile futbol oynamak istiyor
SİNOP

Sinop'ta yaşayan 19 yaşındaki Aziz 193 kiloya ulaştı: Fenerbahçe forması ile futbol oynamak istiyor

Sinop'ta 19 yaşındaki Aziz Eskici, 193 kiloya ulaştı. Artık yürümekte bile zorluk çeken Eskici, zayıflayıp yaşıtları gibi gezmek, Fenerbahçe forması ile futbol oynamak istediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Aziz Eskici.
Aziz Eskici.

Sinop’ta çocukluğundan beri kilo problemi olan Aziz Eskici, 193 kiloya ulaştı. Artık yürümekte bile zorlanan ve rahat nefes alamayan Eskici, defalarca doktora gitti.

  • Eskici, diyetlerle kilo veremeyeceğini ve cerrahi operasyonun şart olduğunu öğrendi. Eskici, zayıflayıp yaşıtları gibi gezip, Fenerbahçe forması ile futbol oynamanın hayalini kuruyor. Maddi imkansızlıktan dolayı oğlunu tedavi ettiremeyen Sami Eskici ise destek bekliyor.

Babası Sami Eskici ve Aziz Eskici.

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‘5 DAKİKA YÜRÜYÜNCE 15 DAKİKA DİNLENMEM GEREKİYOR’

Çocukluğundan beri kilo problemi olduğunu anlatan Aziz Eskici, “Şu anda 193 kilodayım. Doktorlara da başvurdum ama artık onlar da diyetle kilo veremeyeceğimi, cerrahi müdahalenin şart olduğunu söylediler. Bizim maddi durumumuz elverişli olmadığı için ameliyat ücretini karşılayamıyoruz. Şu an gençliğimin baharındayım, ben de istediğimi giymek istiyorum. Rahat rahat dolaşmak istiyorum. En önemlisi de rahat nefes almak istiyorum. 5 dakika yürüyünce 15 dakika dinlenmem gerekiyor. Çünkü artık kilom vücuduma çok ağır geliyor. Bir an önce bu eziyetten kurtulmak istiyorum. Fenerbahçe formasını giyip, halı sahada top oynamak istiyorum. Lütfen bana destek olun” dedi.

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‘ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ KURTARMAK İSTİYORUM’

Kendisi de 152 kilo olan Sami Eskici, oğlu için yardım istedi. Eskici, “Şu an benim de zaten durumum belli, ben de bu sıkıntıyı yaşıyorum. Çocuğumun da yaşamasını istemiyorum, çok uğraştım ama olmadı. Aynı sıkıntıları benim çocuğum da yaşıyor. İleride de yaşayacak. Benim yaşadıklarımı o yaşasın istemiyorum. Durumum yok, sadece çocuğumun sağlığını ve geleceğini kurtarmak istiyorum. Çocuğuma hem anne hem babayım, oğlumun tüp mide ameliyatı olması gerekiyor. Benim maddi olarak gücüm buna yetmiyor” diye konuştu.

Kilosu yüzünden sevdiği kızla evlenemedi, 6 ayda 212 kilo verdi
FOTOĞRAF 12
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Akın Türkoğlu evlenmek istediği kız kendisiyle ilgilenmeyince her gün 25 kilometre yürüyerek 212 kilo verdi ve 84 kiloya düştü.
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Alaplı’da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı.
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Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle, bu evliliğe onay vermedi.Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi.
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6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı.6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı.
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Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, '7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum' dedi.
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Sekiz yıldır sevdiği kızla evlenmek isteyince kızın ailesinin onu istemediğini belirten Akın Türkoğlu 'Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim. Her gün dağ-bayır 25 kilometre yol yürüdüm' şeklinde konuştu.
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Diyetisyene gitmeyerek ve yalnızca yarım kase çorba içerek diyet yaptığını vurgulayan Türkoğlu, 296 kilo başladığı diyetten 84 kiloya düştüğünü vurguladı.
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Kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Sevdiğim kızın ailesi beni istemeyince, mezuniyet törenine gitmedim. Ama takım elbise giymeye başladım. Sağlığım çok iyi, kilo vermekten dolayı çok mutluyum.
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Türkoğlu başladığı diyete ve yürüyüşe kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek kilo vermek isteyenlere bol bol yürüyüş ve su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Son olarak sevdiği kızdan ayrıldığını fakat takım elbise giymeye başladığını söyleyen Türkoğlu sözlerine şöyle son verdi: İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Ben şu an hayatımdan çok mutluyum.
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Kilosu yüzünden sevdiği kızla evlenemedi, 6 ayda 212 kilo verdi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği Akın Türkoğlu (22), 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü.
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