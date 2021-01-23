Sırat-ı müstakim üzere yaşadı

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Birinci için Eyüp Sultan Camisi’nde ikindi namazı öncesinde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bazı belediye başkanları ve gazeteciler de katıldı.

GÜNDEM Cesurdu tarih bilinci verdi

Erdoğan, burada Birinci’nin çocukları Mücahit Birinci ve Abdurrahman Şeref Birinci’ye taziyelerini iletti. Birinci’nin eşi Fatma ve kızı Ayşenur Birinci Taktak cenaze merasimini cami avlusundaki belediyeye ait engelli ve yaşlılar için tahsis edilen araçta takip etti. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Birinci için helallik isteyip dua etti.

GERÇEK BİR TARİHÇİYDİ

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci’ye Allah’tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti: “Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımız’ın da ifade ettiği gibi Hakk’a uğurluyoruz. Rabb’im yar, yardımcımız olsun inşallah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İnşallah imanla, Kur’an’la bu yolculuğu hepimize nasip etsin.” Erdoğan konuşmasının ardından Birinci için Fatiha suresini okudu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci’nin mezarına toprak atıp dua etti.

Milyonların yüreğine dokundu

Yavuz Bahadıroğlu’nun vefatının ardından basın ve edebiyat dünyasından birçok isim üzüntüsünü dile getirdi. Tarihçi yazar Mustafa Armağan: “Yavuz Bahadıroğlu’nun tarih üzerinden bir milleti diriltme gayreti milyonların yüreğine dokunabildiği için hepimize örnek olmalı. Unutmayalım ki kalp sarayı dünyadaki saraylardan daha uzun ömürlü. O güzel yüreğin atışlarının içimizde, hafızamızda, konuşmalarımızda devam edeceği muhakkak.”

OYNAT 04:00 Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu: 12 günde Osmanlıcayı öğrendim Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'ndan geriye davası, mücadelesi ve geride bıraktığı eserleri kaldı. Milyonlara ilham veren Bahadıroğlu, 2017 yılında TVNET'te katıldığı 'Kitap Kokusu' programında okuma serüvenini anlatıyor. O röportajında, babasıyla arasında geçen diyalogları paylaşan Bahadıroğlu, 'Mehmet Akif'in farklı bir alfabeyle İstiklal Marşını yazdığını babamdan öğrendim' ifadelerini kullanıyor. Bahadıroğlu konuşmasının devamında, 'Ardından 12 günde Osmalıcayı öğrendim. Babam gözlerimin içine baktı, babamın gözlerinin yeşil olduğunu ilk o gün anladım' diyor.





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Gazeteci Ahmet Tezcan: “O kadar güzel sesi vardı ki, şiir gibi onu dinlerdiniz. Ayrıca çok da mücadeleci bir adamdı. İnandığı meseleleri sonuna kadar savunur ve onları hayatında yaşamaya çalışırdı. Biz onu öyle tanıdık. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Yazar Mehmet Paksu: “Sabah namazına kadar yazar, sonra 2 saat uyur, sonra gelir gazetede kendi odasında çalışmaya devam ederdi. Yani günlük 1-2 saatlik uykuyla hayatı geçti.”

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Yazar Vehbi Vakkasoğlu: “Tarihi romanları çok önemli bir boşluğu doldurdu. Reklamsız, tanıtımsız Anadolu insanının köklerine dönme heyecanı içinde yayıldı gitti kitapları. İşini bir sevda haline getirmiş olan Yavuz Bahadıroğlu tarihin ibretli, ders ve heyecan yanlarını bir avuç adam içinde en fazla aşk ve şevkle gündeme getiren kişi oldu.”

Haluk İmamoğlu, “Milletin ruh kökünü, dününü, yarınına bağlayan muhteşem bir kalemdi.”