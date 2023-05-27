Sırbistan'da kritik istifa: Cumhurbaşkanı Vucic bıraktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.
Vucic’in söz konusu görevi bırakmasının ardından iktidar partisinin yeni başkanı Savunma Bakanı Milos Vucevic oldu. Vucevic, 2009 yılında parti üyesi olmuş, 2016’da başkan yardımcılığına getirilmişti. Vucevic, 26 Ekim’den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.
Dün açıklamıştı
Öte yandan Vucic, dün başkent Belgrad’da gerçekleştirilen hükümete destek gösterisinde parti liderliğinden ayrılacağını duyurmuş, daha geniş çevrelere hitap edebilmek ve ülkeyi bekleyen zorlu dönemde Sırbistan’ın menfaatleri için mücadele edebilmek amacıyla partilerüstü bir siyasi hareket kuracağını ilan etmişti.
Gözler 28 Haziran’da
Vucic’in Sırbistan’da farklı siyasi görüşlerden çevreleri bir araya getirecek “Devlet İçin Halk Hareketi” isimli çatı örgütü, 28 Haziran’da kurması bekleniyor.