|
Gündem

Sırbistan'da kritik istifa: Cumhurbaşkanı Vucic bıraktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olağanüstü parti kongresinde Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanlığından istifa etti.

17:47 . 27/05/2023 Cumartesi
Diğer
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic
, bugün Kragujevac kentinde gerçekleştirilen olağanüstü parti kongresinde Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanlığından istifa etti. Vucic yaptığı konuşmada SNS’den asla ayrılmayacağını söyleyerek, “Sırbistan’ın en iyi partisine yıllar boyu liderlik etmiş olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Vucic, “Sırbistan’ın zaferi için savaşmak isteyen daha çok sayıda insanı bir araya getirebilmek için biraz daha farklı bir yaklaşıma ihtiyaç bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Vucic’in söz konusu görevi bırakmasının ardından iktidar partisinin yeni başkanı Savunma Bakanı Milos Vucevic oldu. Vucevic, 2009 yılında parti üyesi olmuş, 2016’da başkan yardımcılığına getirilmişti. Vucevic, 26 Ekim’den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Dün açıklamıştı

Öte yandan Vucic, dün başkent Belgrad’da gerçekleştirilen hükümete destek gösterisinde parti liderliğinden ayrılacağını duyurmuş, daha geniş çevrelere hitap edebilmek ve ülkeyi bekleyen zorlu dönemde Sırbistan’ın menfaatleri için mücadele edebilmek amacıyla partilerüstü bir siyasi hareket kuracağını ilan etmişti.

Gözler 28 Haziran’da

Vucic’in Sırbistan’da farklı siyasi görüşlerden çevreleri bir araya getirecek “Devlet İçin Halk Hareketi” isimli çatı örgütü, 28 Haziran’da kurması bekleniyor.


#Aleksnadar Vucic
#Sırbistan
#istifa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023