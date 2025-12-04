Şirketten habersiz vurgun yapılamaz

Uzmanlara göre, manipülatörler ilk etapta hisselerle ilgili yapay talep oluşturarak organize işlemlerle hisse fiyatını yükseltiyor. Ardından algı oluşturulup sosyal medyada mevcut hissenin daha da yükseleceğine yönelik haberler yayılıyor. Küçük yatırımcı yüksek fiyattan alım yapmaya yönlendirildikten sonra devreye giren gruplar arka arkaya yüklü satışla hisse değerini çökertiyor. Elde edilen suç geliri yurt içi ve yurt dışındaki şirket alımlarının yanı sıra gayrimenkul alımları ve yeni suç faaliyetlerinin finansmanında kullanılıp aklanıyor. Şirket hisselerinin suni olarak artırılmasının piyasa dolandırıcılığı olduğunu belirten eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, şu bilgileri verdi: “Bir aracı kurum, şirket ve alım-satım yapan kişilerden oluşan 3 taraflı bir sistemle dolandırıcılık yapılıyor. İşlemleri bir aracı kurum üzerinden dolaştırmak zorundasınız. Kendi aralarında üçü de anlaşabiliyor. Şirketin haberi olmadan bu tür uzun vadeli piyasa dolandırıcılığına yönelik hareketler olamaz. Halka açık, mevzuata bağlı şirketler ile iyi niyetli aracı kurumları tenzih ediyorum. Ancak aracı kurum ve şirket sahibiyle temas olmadan bu tür manipülasyonların yapılması çok zor.”