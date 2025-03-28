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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

16:0828/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında emniyet birimlerine teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılığa verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesi üzerine emniyete giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Özdemir, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, firari durumda olan örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun'u yakalama çalışmaları devam ediyor.


3 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.


Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.



#Ebru Özdemir
#Şişli
#terör soruşturması

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