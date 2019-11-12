Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli egzozcuya bayrak ve çikolata ihalesi

Şişli Belediyesi'nden 600 bin TL'lik ihale alan şirketin adresi, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir egzoz dükkanını olarak gösteriliyor.

Şişli Belediyesi, etkinliklerde kullanmak üzere Türk bayrağı alımı yapmak için harekete geçti. Ancak söz konusu alım, ihale ilanına çıkılıp farklı firmalardan teklif alınması suretiyle rekabetin oluştuğu bir ortamda değil 'çağırma usulü' gerçekleşti.

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Varujan Sarı isimli şahsa ait şirkete 7 kalem Türk bayrağı alım işi 289.160,00 TL karşılığında verildi. Tek teklif ve tek katılanın olduğu o ihale kapsamında, hemen sözleşme imzalandı.

Şirketin adresi Atatürk Oto Sanayi'de egzoz dükkanı olarak geçiyor.

Şirket adresi olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir egzoz dükkanının gösterildiği o şirket, ticaret sicil kayıtlarına göre yalnızca 100 TL sermayeye sahip.

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