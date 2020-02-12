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POLİTİKA

Şişli ifade verdi

İSMEK’in 19 eski yöneticisini “Bekar olanları itfaiyecilerle buluşturalım” diye aşağılayıp taciz eden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli dün adliyeye gelerek “şüpheli” sıfatıyla savcıya ifade verdi. Şişli 19 kadın yönetici ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü (HBO) Ali Koca’nın şahitliğine rağmen sözlerini inkar etti.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli

İBB’ye bağlı İSMEK’in 19 kadın çalışanına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli’nin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alındı. Şişli toplantıdaki 19 kadın yönetici ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü (HBO) Ali Koca’nın şahitliğine rağmen tüm hakaretleri inkar yolunu seçti. Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 17 Temmuz 2019’da başladığını söyleyerek ifadesine başlayan Şişli, Şubat 2020’ye kadar toplam 648 toplantı yaptığını ifade etti.

Şişli, İBB’nin kurumsal kimliğinde halen duruyor.

ASİSTANIM DİNLENSİN

Şişli ifadesine şöyle devam etti: “İSMEK Bölge sorumluları ile 19 Ağustos 2019’da yapmış olduğum toplantı da bunlardan bir tanesidir. “20 İSMEK bölge sorumlusu, HBO Müdürü Ali Koca ve toplantı tutanağını düzenleyen ve halen benimle birlikte raportör olarak görev yapan Osman Çağrı Akgül vardı. Osman benim asistanımdır. Arzu edilirse dinlenmesini talep ediyorum.” Şişli, bölge sorumlularına hakaret etmediğini de iddia ederek “Bekar olan İSMEK bölge sorumlularının belediyedeki itfaiye personeli ile buluşturulup, kaynaştırılması şeklinde bir ifadem olmadı” dedi.

KURUMSAL KİMLİKTE DURUYOR

  • Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istifa ettiğini açıkladığı Şişli, İBB’nin kurumsal kimliğinde halen duruyor. Şişli, İSMEK çalışanı 19 kadına “Bekar olanlar el kaldırsın. Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim” demişti.

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