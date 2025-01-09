Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren caninin cezası belli oldu

İstanbul Şişli Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mustafa Örün ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezası aldı.
Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis
Sanığa, 'Cinsel saldırı' suçunda 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.
Ne olmuştu?
Şanlıurfa'da yaşarken 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası İstanbul'a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kaybolmuştu. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Son görüntüleri ortaya çıkmıştı
Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor.
Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.