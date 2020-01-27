Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler: 18 aracın lastikleri kesildi

Olay saat 05:20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İki otomobil ateşe verildi
Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.
4 gün içinde 18 aracın lastikleri kesildi
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.
Polis şüphelilerin peşinde
Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.