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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler!

Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler: 18 aracın lastikleri kesildi

Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardından da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede. 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 05:20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi.

İki otomobil ateşe verildi

Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler
OYNAT 00:24
Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler
Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardından da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. İddiaya göre ayın sokakta 4 gün öncede araçların lastikleri kesilmiş.

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede. 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

4 gün içinde 18 aracın lastikleri kesildi

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.

Polis şüphelilerin peşinde

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

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