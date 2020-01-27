İstanbul haberleri: Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler! Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler: 18 aracın lastikleri kesildi Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardından da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede. 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

Haber Merkezi 27 Ocak 2020, 10:09 Son Güncelleme: 27 Ocak 2020, 10:10 DHA